Kaymakam Tugay Cantürk göreve başladı

Burdur’un Tefenni ilçe Kaymakamlığına atanan Tugay Cantürk göreve başladı.
Tefenni ilçe Kaymakamlığı görevini yürütürken İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından dil kursuna görevlendirilen Safa Kahraman’ın yerine Tugay Cantürk atandı. İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Cantürk göreve başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.