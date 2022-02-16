Kaymakam Yenisoy göreve başladı

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Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy göreve başladı.

Burdur’un Yeşilova Kaymakamı Muhammet Emin Tutal, yabancı dil eğitimi için geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından Yeşilova Kaymakamlığına atanan Erdem Yenisoy göreve başladı.

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