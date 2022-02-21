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Burdur Covid-19 vaka sayısının en çok arttığı iller arasına girdi Vatandaşlar tedbirlerin arttırılmasını istedi

İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 511 Şubat tarihleri arasında açıkladığı Covid19 vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasına giren Burdur'da, vatandaşlar tedbirlerin arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

Burdur Covid-19 vaka sayısının en çok arttığı iller arasına girdi Vatandaşlar tedbirlerin arttırılmasını istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 511 Şubat tarihleri arasında açıkladığı Covid19 vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasına giren Burdur’da, vatandaşlar tedbirlerin arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 511 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı. Bu iller; Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun oldu. Burdur’da 805,71 olan vaka sayısı 303,47 artış gösterdi. Bu kapsamda Burdur’da 100 bin kişide vaka sayısı 1109,18 oldu.
Ülke genelinde artış olduğunu belirten Batuhan Beğdüz, “Tabloya baktığımızda aslında ülke genelinde bir artış var. Dışarıyı gözlemlediğim zaman 10 kişiden 8’i maske kullanıyor. İnsanlar artık maske takmaya alıştı. Alışmamızda gerekiyor, pandemi ülkeyi ekonomik, turizm alanlarında baya etkiledi. Ülke genelinde tedbirlerin genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

"Tedbirler arttırılabilir"
Tedbirlerin tekrardan arttırılması gerektiğini vurgulayan Ahmet Aşkın, “Burdur’da vakalar artıyor ama Türkiye genelinde bir artış söz konusu. Baktığımızda çoğu kişi maske takıyor ancak yine de vaka sayıları artıyor anlamış değilim. Tedbirler yeniden geri gelmeli. Akşam sokağa çıkma kısıtlaması olabilir, kafe ve restoranların belirli sayıda müşteriyi içeriye almaları gibi tedbirler geri gelebilir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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