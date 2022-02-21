Burdur’da kuvvetli yağış uyarısı

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Burdur’un güneydoğusunda kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre 22.02.2022 Salı günü öğle saatlerinden sonra Isparta’nın güneyi (Sütçüler, Aksu) ile Burdur’un güneydoğusunda (Bucak) görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli (2150 kg/metrekare) olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.