FETÖ’nün eğitimden sorumlu mahrem sorumlusu Burdur’da tutuklandı

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Burdur’da, FETÖ/PDY terör örgütünün eğitim yapılanmasından sorumlu mahrem sorumlusu tutuklandı.



Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri kentte FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlara devam ediyor. Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda Bylock kullananlarında aralarında bulunduğu 3 askeri personel, 2 sivil ve 1 avukat gözaltına alındı. Denizli’de gözaltına alınarak Burdur’a getirilen Ö.G.’nin örgütün eğitim yapılanmasından sorumlu mahrem sorumlusu olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5’i serbest bırakılırken, Ö.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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