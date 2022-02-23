Ümit Milli Kadın Judo Takımı, Burdur’da kampa girdi

Ümit Milli Kadın Judo Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi kamp hazırlıkları için Burdur’a geldi.
Hırvatistan’ın Zagreb kentinde 1213 Mart tarihlerinde gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası öncesi Ümit Milli Kadın Judo Takımı kamp için Burdur’a geldi. 10 Mart’a kadar sürecek kampın ardından tatamiye çıkacak sporcular belirlenecek ve şampiyonaya gidecek. Teknik heyet idaresinde kamp hazırlıklarını sürdüren sporcular günde çift idman ile şampiyonaya hazırlanıyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.