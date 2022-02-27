Burdur’da sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji, Burdur için sarı uyarıda bulunarak olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Burdur için sarı uyarıda bulundu. Sağanak yağış beklendiği belirtilen uyarıda, “Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarının yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.