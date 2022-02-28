Burdur’da Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı açıldı

Burdur'da çiftçi ve üreticilere hizmet vermek üzere Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı açılışına katıldı.

Laboratuvar sayesinde tarımsal üretimin arttırılmasında hedefleniyor. Açılış konuşmasını yapan Vali Arslantaş, “İlimizin büyük bir ihtiyacını giderecek Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarını çiftçimizin ve üreticimizin hizmetine sunuyoruz. Hizmete sunulan laboratuvar ile çiftçimiz daha yüksek verim elde edeceğine inanıyorum. Laboratuvarımızın kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, İlimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.Vali Arslantaş açılış sonrası ziyaret ettiği laboratuvar hakkında Şube Müdürü Ömer Cebeci'den genel bilgi aldı.

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