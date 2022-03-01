Burdur’da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji tarafından yapılan yazılı açıklamada Çarşamba gününden itibaren Burdur ve çevre illerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Burdur için sarı uyarıda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada 10 ile 20 santimetre aralığında kar yağışının beklendiğini belirtildi. Yapılan açıklamanın devamında, “Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Afyonkarahisar çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısında beklenen kar yağışlarının ve yer yer yoğun kar yağışı (21 santimetre üzeri) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşıma aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

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