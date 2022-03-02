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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur’da özel çocuklara ‘akülü ve manuel araba’ desteği

İHA

Burdur’da özel çocuklara ‘akülü ve manuel araba’ desteği

Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı, Burdur'da yaşayan özel çocuklara akülü ve manuel araba hediye etti.

“Alan ve veren el mutlu”
Arabaları çocuklara ve ailelerine teslim eden Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Hocazade, El Ele Ailesi olarak 20 yıldır Türkiye’nin 69 iline yardım gönderdiklerini söyledi. Hocazade, ilk kez böyle güzel bir programla akülü ve manuel arabaları çocuklara ve ailelerine teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

“Vali Arslantaş hepsi ile ilgilendi”
Burdur Valisi Ali Arslantaş, engelli bireyler başta olmak üzere Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Hocazade ve vakıf yetkililerin ağırladı. Engelli bireyler ve aileleriyle sohbet eden Vali Arslantaş, hepsi ile tek tek ilgilenip bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Devlet kapısının her zaman kendilerine açık olduğunu belirten Vali Arslantaş, “Bir derdiniz olursa direk bana gelin. Biz sizlere her konuda yardımcı olacağız” dedi.

“Artık parka çıkabilecekler”
Burdur’daki engelli bireylere 16 manuel ve akülü arabayı teslim ettiklerini ifade eden Vali Arslantaş, “Bu özel çocuklara ve kardeşlerimize her zaman yardımı olmak adana biz devlet olarak buradayız. Gerçek anlamda ihtiyacı olan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak bu arabalar, onların evden çıkmalarını sağlayacak. Pendemi ve rahatsızlıkları nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan kardeşlerimiz, bu arabalar sayesinde parklara çıkıp kuşlara bakıp yakınları ile çay içip baharın kokusunu alabilecekler” diye konuştu.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, akülü ve manuel arabaların engelli bireylerin evlerine teslim edilmesini istedi. Valilik görevlileri, arabaları evlerine bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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