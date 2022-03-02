Burdur ve Antalya’daki yaban hayatı fotokapana yansıdı

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Burdur ve Antalya’daki fotokapanlara tavşan, tilki, kurt, domuz ve ceylan görüntüleri yansıdı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6 Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayatına dair fotokapan görüntüleri paylaşıldı. Burdur ve Antalya’dan kaydedilen görüntülerde tavşan, tilki, kurt, domuz ve ceylanların beslendiği anlar yer aldı.

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