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Burdur’da etkili olan kar yağışının ardından BurdurAntalya ve BurdurIsparta karayolu ulaşıma kapandı.



Burdur’da sabah saatlerinde beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu. Bir anda başlayan yoğun kar yağışı şehir içi ulaşımında aksamalara neden oldu. Kent merkezinde maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, şehirlerarası yollarda ulaşıma kapandı. BurdurAntalya ve BurdurIsparta karayolu ulaşıma kapandı. Emniyet ekipleri belirli noktalarda sürücülere yardımcı olurken, Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kent merkezinde yolda kalan sürücüler, “Rezil olduk, gideceğiz, gidemiyoruz , araba yürümüyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

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