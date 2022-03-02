Burdur’da eğitime bir gün ara verildi

Burdur’da yoğun kar yağışının ardından anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitime bir gün ara verildi.



Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı il genelinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarında, özel eğitim anaokullarında, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde; yüz yüze eğitim faaliyetlerinin rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmete, Burdur merkez ve ilçelerinde görevli fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan kamu çalışanları bir gün izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

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