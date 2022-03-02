Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu kar nedeniyle kapandı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya ve BurdurAnkara karayolu ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısı yaptığı Burdur'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ile BurdurAntalya, BurdurAnkara ve BurdurFethiye karayollarında etkili oldu. Karayolları ekiplerinin müdahalesine rağmen Kurna rampaları ve Antalya Kavşağı'nda kayan kamyonlar nedeniyle trafik akışı durdu. Burdur-Antalya, Burdur-Ankara, Burdur-Fethiye karayolları trafiğe kapandı. Kent merkezinde de kar yağışı nedeniyle küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Kar yağışının en çok çocukları mutlu etti. Kar yağışına rağmen sokaklara çıkan çocuklar kartopu oynadı, kayaklarla kaydı.

BURDUR'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bu arada yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur il genelinde eğitime perşembe günü ara verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-03-02 23:01:29



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