Burdur’da şehirlerarası yollar 3 saat sonra trafiğe açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burdur’da kar yağışının ardından ulaşıma kapanan BurdurAntalya ve BurdurIsparta karayolu 3 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Burdur’da etkili olan kar yağışı kentte ulaşımı olumsuz etkiledi. BurdurAntalya ve BurdurIsparta karayolu 3 saat ulaşıma kapandı. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından Burdur Antalya ve Burdur Isparta karayolları ulaşıma tekrardan açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.