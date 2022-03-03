Burdur'da kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-BURDUR'da dün gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün saat 18.30 sıralarında başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. Askeriye köyünde karın ağırlığına dayanamayan bir ahırın çatısı çöktü. Enkaz altında kalan 10 büyükbaş hayvandan 8'i itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, 2'si öldü. İl Afet ve Acil Durum Merkezi'nde Vali Ali Arslantaş başkanlığında kriz masası oluşturuldu.

3 EVİ SU BASTI, HEYELAN OLUŞTU

Gece saatlerinde IspartaBurdur yolu, DenizliYeşilova yolu, ÇavdırTefenni arası, Burdur-Antalya yolu güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. 3 köyde de 3 evi su bastı. Sarıdere mevkisinde köy yolunda ise heyelan oluştu. Kar yağışı sonrası kent beyaz örtüyle kaplandı. Yağışın sabaha karşı sona erdiği kentte, park halindeki araçların üzerinde yaklaşık 20 santimetre kar birikintisi oluştu. Ekipler, cadde ve sokaklarda kar kürüme çalışması yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-03-03 13:24:50



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