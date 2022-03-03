Sanatçı Mustafa Keser, Bol'ca Futbol'a konuk oldu  

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanatçı Mustafa Keser, Bol'ca Futbol'a konuk oldu  

DHA

Sanatçı Mustafa Keser, Bol'ca Futbol'a konuk oldu  


-Her sene aynı çamura düşen yöneticilerden bıktık-Sanatçı gözüyle bakınca Messi, Ronaldo'nun önündeİSTANBUL,(DHA) D-Smart'ın sevilen programı Bol'ca Futbol Özel bölümünde sanatçı Mustafa Keser'i ağırladı. Beşiktaşlı olan Mustafa Keser, çok sevdiği futbol ve sanat hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
"DAYIMDAN DOLAYI BEŞİKTAŞLI OLDUM"
Keser, Beşiktaş'ın maçlarına gittiğini söylerken, "Dayımdan dolayı Beşiktaşlı oldum. Babam atletizm ile ilgiliydi, iyi bir sporcuydu. En son Beşiktaş'ın Avrupa Kupası maçına gittim, açık tribüne gittim bir daha da açık tribüne gitmem. Fotoğraf çektirmekten maç izleyemedim. Gençlerin doğum günlerini, mutlu oldukları günleri benimle kutlamaları çok gurur verici. Konservatuar okumayıp üniversitede müzik öğretimi yapan tek kişiyim. Asıl eğitim sahada olur, usta çırak ilişkisi çok önemli. Keşke benden 15-20 tane daha olsaydı müzik ile ilgilenen. Devir değişti artık, bu da çok normal. Beni dinlemeye gelen insanlar müzik dinlemeye gelirler, 30 yıldır bu hiç değişmedi. Beşiktaş'ta biraz toparlanma var sezon başına oranla. Takımları ayrı ayrı konuşmanın pek faydası yok. Her takımda aynı hastalık var çünkü. Her takımın maçını izlerim" diye konuştu. 
"YÖNETİCİLER İLE İLGİLİ KANUN NİYE ÇIKMAZ BİLEMİYORUM"
Türk futbolunun birçok sorunu olduğuna değinen Keser, Türk futbolunun temel hastalığı diye sorarsanız, hangisini anlatayım birader derim. Yıllardır çıkması gereken yöneticiler ile ilgili kanun niye çıkmaz bilemiyorum. Yöneticiler bu konularda mesuliyet alırlarsa böyle bir harcama olmaz. Del Bosque'yi gönderdikleri zamanı hatırlıyorum, yollarken dünya para vermişlerdi çünkü kapı gibi kontrat var. Avrupa'da hangi takımda her sene 10-15 futbolcu gelip, gidiyor? Ben daha ziyade yabancı ligleri izliyorum, adamlar bale yapar gibi futbol oynuyor. Bizde ise oyuncular rakibin rüzgarından düşüyor. Bu kadar sahtekarlık gerçekten ayıp. Önder Karaveli'nin arkasında durulması gerekiyor.  Yıllardır altyapıda çalışıyor. Xavi, Guardiola kaç yaşında geldi Barcelona'nın başına. Bizde 50-60 olmadan getirmiyorlar. Adamların altı yandı yahu! Hala yabancı teknik adam geleceği konuşuluyor. Sanki her gelen yabancı hoca bize Avrupa'da final oynatıyor? Bu takımlar her sene ilk 5'in içinde, Ferguson'a ihtiyaç yok yani. Hak hukuk konusuna çok önem veririm. Bizim ligi izleyince hırsızlık yapan futbolcular görüyorum sadece. Spor programlarını da izliyorum, komplo teorilerinden geçilmiyor. Takımların hepsi hakemlerden şikayetçi. Bir tane mutlu olan yok. Federasyon bir takımı şampiyon yapmaya niye çalışsın? Hakemlerin bilerek hile yaptığını düşünmüyorum. Bilgisiz, beceriksiz diyebilirsin ama sahtekar diyemezsin. Maç esnasında psikolojik etkilenmeler olabilir sadece, bunu sahtekarlık diye açıklamamalıyız" ifadelerini kullandı. . 
"VAR SİSTEMİ BANA GÖRE İYİ BİR SİSTEM"
Video Yardımcı Hakem sisteminden de övgüyle bahseden Keser, "VAR sistemi bana göre iyi bir sistem. Cüneyt Çakır mesela iyi bir hakem olmasa, Avrupa'da maç alabilir mi? Orada sahtekarlık yok çünkü, herkes aslan gibi topunu oynuyor. Türkiye'de böyle mi? Her işi bilenler yapmalı. Yönetim kurulunda futbolu bilen insanlar olmalı. Şu anki görüntüde kulüpler batmış, düzeleceğini de düşünmüyorum. Yok bankalar yapılandırma yapıyormuş, temel sağlam olmayınca bunu düzeltmek kolay değil. Bu güreş değil ki arkadan dolanıp puan alasın. Her sene takımlara 10 kişi geliyor, sonra göndermek için bahane arıyoruz. Sonra kadro dışı bırakılıyor, sanki parasını almıyor. Her sene aynı çamura düşen yöneticilerden bıktık, bunu yapmayın artık yahu. Uğurcan'ı çok beğeniyorum, Ersin'i de beğeniyorum. 5-10 senedir iyi kalecilerimiz var. 50 senedir altyapı konuşuluyor, aklınız ermiyorsa Avrupa nasıl yapmış ona bakın. Bir de şey var, o sistem bize uymaz, senin menfaatine uymayacağı için sistem beğenmiyorsun. Bu adamların oynadığı futbol değil mi?" ifadelerini kullandı. 
"BİR DÖNEM FUTBOL OYNADIM"
Bir dönem futbol da oynadığını söyleyen Keser, "Askerken bir süre futbol oynadım, lisedeyken oynadım. 7 numara oynardım, o dönem sağ iç derdik. Fare gibiydim o dönem ama çok uzun süre oynamadım. Çeşitli vesilelerle okumadım liseden sonra. Babam bana küçük bir keman yapmıştı bana ve bu benim müzisyen yönümü tetikledi. 3 ayda ud, keman derken birçok şeyi çalmayı öğrendim. Müziğe yöneldim ben de. Baba tarafında en çirkin sesli bendim. Halalarımın sesi mükemmeldi. Birçok farklı iş yaptım, devlet sanatçısı sınavını kazandıktan sonra diğer işleri bıraktım" dedi.
 DHA-Spor Türkiye-Burdur
2022-03-03 19:09:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur’ da hayat normale dönüyor
YEREL HABERLER Burdur’ da hayat normale dönüyor
Burdur'da kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi (2)
YEREL HABERLER Burdur'da kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi (2)
Burdur'da kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Burdur'da kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi
Vali Arslantaş, Burdur’da kar bilançosunu açıkladı Burdur’da kar bilançosu: 3 evi su bastı, 12 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Vali Arslantaş, Burdur’da kar bilançosunu ...
Burdur’da karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü
YEREL HABERLER Burdur’da karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı ...
Burdur’da şehirlerarası yollar 3 saat sonra trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Burdur’da şehirlerarası yollar 3 saat sonra trafiğe ...
Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu kar nedeniyle kapandı
YEREL HABERLER Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu kar ...
Burdur'da üniversite öğrencisi son anda kurtuldu Aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara sebep oldu
YEREL HABERLER Burdur'da üniversite öğrencisi son anda ...
Burdur’da eğitime bir gün ara verildi
YEREL HABERLER Burdur’da eğitime bir gün ara verildi
Burdur-Antalya ve Burdur-Isparta karayolu ulaşıma kapandı Burdur’da kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Burdur-Antalya ve Burdur-Isparta karayolu ulaşıma ...
Burdur ve Antalya’daki yaban hayatı fotokapana yansıdı
YEREL HABERLER Burdur ve Antalya’daki yaban hayatı fotokapana ...
Öğrenciler akıl ve zeka oyunlarında yarıştı
YEREL HABERLER Öğrenciler akıl ve zeka oyunlarında yarıştı
Burdur’da özel çocuklara ‘akülü ve manuel araba’ desteği
YEREL HABERLER Burdur’da özel çocuklara ‘akülü ve manuel araba’ ...
Burdur’da kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Burdur’da kar yağışı bekleniyor
Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.