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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da Mehmet Akif temalı sergi

İHA

Burdur'da Mehmet Akif temalı sergi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Burdur’da ‘Anadolu yolunda yüreklerde Akif, dillerde hürriyet’ adlı sergi düzenlendi. Düzenlenen sergi öncesi çeşitli etkinlikler yapıldı. Lise öğrencileri tarafından da oratoryo gösterisi yapıldı.
İstiklal Marşı'nın önemini vurgulayan Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, milletin değerlerini ve vatan sevgisini en iyi şekilde özetleyen bir kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı'nın her dizesiyle, her bir kelimesiyle milletin tek yürek, tek bilek haline geldiğini ifade ederek, "Vatan, millet, bayrak ve istiklal aşkının ilmek ilmek dokunduğu eşsiz bir şaheserdir. Bu anlamda İstiklal Marşımız milli birlik ve beraberlik duygusunun, milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunun en iyi şekilde ortaya konulduğu mutabakat metnidir" dedi.
Vatan şairinin genç nesillere en iyi şekilde aktarılması gerektiğini belirten Özkan, "İstiklal Marşımız ile birlikte bu eşsiz destanın mimarı istiklal şairi Mehmet Akif’in genç nesle en iyi bir biçimde tanıtılması, her birimizin en asli görevlerindendir. Akif’in hayat mücadelesini, yaşadığı zorlukları, şairliği ile birlikte düşünce ve aksiyon adamı kişiliğini iyi okumalı, yüksek ahlakını, kişiliğini ve bağımsızlık aşkını kendimize örnek almalıyız. Mehmet Akif inandığı gibi yaşayan ve yüksek heyecan sahibi bir insandır. Umutların söndüğü dönemde hem kendi umudunu diri tutmuş hem de millete sürekli umut aşılamıştır. Milli şairimiz arkasında bıraktığı birçok şiiri ile olduğu kadar, vatan mücadelesine yaptığı katkılarıyla yaşadığı dönem içerisinde şahsiyeti, mütevazi hayatı, asil duruşu ile yaşadığımız döneme model gösterilen önemli kişiler arasında tarihimizdeki yerini en saygılı şekilde almıştır" ifadelerini kullandı.
Ortaokul öğrencileri tarafından oynanan zeybek oyunu beğeni topladı. Ardından il protokolü “Anadolu Yolunda Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet” adlı serginin açılışını yaptı ve sergiyi gezdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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