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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar kent meydanında hünerlerini sergiledi

İHA

Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında açılan stantlarda dezavantajlı kadınların hünerleri sergilendi.

Kadınlar kent meydanında hünerlerini sergiledi

Burdur’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında açılan stantlarda dezavantajlı kadınların hünerleri sergilendi.
Burdur Cumhuriyet Parkı’nda 8 Mart dünya kadınlar günü programı düzenlendi. Halkın programa olan ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Programda çeşitli kurum ve kuruluşlar stant açtı. Programa il protokolü ile birlikte Burdur Valisi Ali Arslantaş’da katıldı. Vali Arslantaş stantları gezerek kadınlara çiçek dağıttı.
Burdur Al Yazmalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Fatma Küçükkaplan, “Dünya 8 Mart münasebetiyle standımızı açtık. Satışlarımızı yapıyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirler kooperatifimize kalıyor. Ürünleri de dezavantajlı kadınlardan temin ediyoruz. Böylelikle onlarda biz de para kazıyoruz” ifadelerini kullandı.
Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Kadriye Ayan, “Şu anda 34 tane kadın üyemiz var. Kadınlar ile birlikte gıda ve el sanatları üretimleri yapıyoruz. Ev hanımlarımız, ekonomilerine katkı sağlamak için bizimle birlikte gönüllü çalışıyorlar. Tüm çalışan emek veren kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Güçlü yarınlar güçlü kadınlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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