Burdur’da deprem tatbikatı

Gelecek Kadınların programı bir yılda bin kadına ulaştı

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Deprem haftası nedeniyle Burdur’da gerçeği aratmayan tatbikat yapıldı.



Burdur’da muhtemel bir afette, öğrencilerin nasıl davranması gerektiği yönünde bilinçlenmeleri için deprem tatbikatı düzenlendi. Deprem haftası etkinlikleri kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Lisesi’nde gerçekleşen tatbikata öğrenciler ile birlikte Burdur Valisi Ali Arslantaş’da katıldı. AFAD ekipleri öğrencilere deprem anında tahliye senaryolarını anlattı. Sirenlerin çalmasıyla öğrenciler ile birlikte okulu tahliye eden Vali Arslantaş, ardından Kızılay ve Burdur Arama Kurtarma ekiplerinin kurduğu deprem çadırını gezip çadırının özellikleri hakkında bilgi aldı.

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