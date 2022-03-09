Hedef 308 bin kitap

'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında Burdur’da hedef 308 bin kitaba ulaşmak.

Milli eğitim Bakanlığınca yürütülen “Kütüphanesiz Okul kalmayacak” projesi kapsamında Burdur’un yıl sonu hedefi belli oldu. Ocak 2022 tarihi itibari ile 200 bin kitap bulunan kütüphanelere, yıl sonuna kadar 308 bin kitaba ulaşma hedefi koyuldu.

Bu kapsamda Burdur Valisi Ali Arslantaş tarafından “Kitabını Bizimle Paylaş” kampanyası hayata geçirildi. Kampanya için konuşma yapan Arslantaş “Okuduğumuz kitapların evlerimizin kitaplıklarında bulunması yerine, okullarımıza kazandırılarak okuyucuları ile buluşturup daha fazla kişinin istifade etmesini önemsiyoruz. Proje kapsamında okumuş olduğumuz kitapları, evimize en yakın okul müdürlüklerine ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ederek, öğrencilerimizin daha fazla kitaba ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

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