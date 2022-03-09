Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Burdur’un Bucak ilçesi Uğurlu Köyü İç Kaplıca mevkiinde sahibinden kaçan keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvan sahibi keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi hayvanı düştüğü yerden kurtarıp sahibine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.