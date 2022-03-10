Hız limitine uymayan sürücülere 48 bin 625 TL ceza

Burdur’da gerçekleşen trafik denetimlerinde toplamda 48 bin 625 TL para cezası kesildi.
Burdur il genelinde geniş kapsamlı trafik denetimleri yapıldı. Belirlenen hız limitinin üzerine çıkan araçlara cezai işlem uygulandı. Yapılanan denetimlerde 102 araç ve sürücüsü tespit edilip toplamda 48 bin 625 idari para cezası uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.