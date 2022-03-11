Maç sonrası kalp krizi geçiren belediye personeli öldü 

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Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'da, halı sahada maç yaptıktan sonra arkadaşlarıyla otururken kalp krizi geçiren belediye personeli İbrahim Onur (51), hayatını kaybetti.

Burdur Belediyesi personeli İbrahim Onur, dün kent merkezindeki halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptı. Tesiste saat 22.00'de sona eren maçın ardından arkadaşlarıyla çay içen Onur, 10 dakika sonra bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Onur'u, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahaleye rağmen Onur, hayatını kaybetti. İbrahim Onur'un kalp krizi geçirdiği belirtildi.

İbrahim Onur'un ölümünün ardından Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Başkan Yardımcısı Ali Say ile mesai arkadaşları hastaneye geldi. Onur'un cenazesi, Burdur Belediyesi'nde öğleden sonra düzenlenecek törenin ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-03-11 13:05:13



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