Burdur’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yıldönümü coşkuyla kutlandı

Burdur’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 101. yıldönümü, düzenlenen programda kutlandı. Lise öğrencileri tarafından da oratoryo gösterisi yapıldı.

Kur’anı Kerim okunması ile başlayan programda Burdur USO Anadolu Lisesi Müdürü Kadir İpek ve Burdur Valisi Ali Arslantaş İstiklal Marşı’nın önemini anlatan konuşma yaptı.



"İstiklal Marşı’nın rengi, milletin rengidir"

İstiklal Marşı ve Türk milletinin bağını vurgulayan Vali Arslantaş, "Milletimiz için ortak ittifak değerlerinden biri de İstiklal Marşı’dır. Nice zaferler, acılar, fedakârlıklar, idealler ve millet olma şuuru bu şiirin bünyesinde toplanmıştır. İstiklal Marşı’nın rengi, milletin rengidir. Bu marş milletin geçmişinin, yaşadığı anın ve gelecek zaman dilimlerinin özeti ve ışığıdır. Milletle marş arasında birbirini tamamlayan ve yaşatan damarlar vardır” dedi.

Vatan için savaşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da anan Vali Arslantaş, “Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum. Bu toprakları bizlere vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarına Cenabı Hak’tan rahmet diliyorum. İstiklal Marşı gibi bu eşsiz eseri bize bırakan vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle minnetle anıyor, sizleri sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Arslantaş, konuşmasının ardından 12 Mart hakkında şiir ve kompozisyon yarışmalarının birincisi olan öğrencilere ödüllerini verdi. Program, lise öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi ve zeybek oyununun ardından son buldu. Daha sonra il protokolü, 12 Mart için hazırlanan sergiyi gezdiler.

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