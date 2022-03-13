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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Gölyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine gelen Hüseyin Alp (26) yönetimindeki 15 ABM 505 plakalı araç, Elvan Gün (43) yönetimindeki 15 AAE 041 plakalı araçla çarpıştı. Kazanın etkisi ile sürücü Elvan Gün yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kavşakta meydana gelen kazayı gören İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinde görevli personel 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kazada araç sürücüsü Elvan Gün araç içerisinden 112 ekipleri tarafından çıkartılırken, Burdur Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Diğer sürücü yara almadan kurtulurken kaza yerine trafik ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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