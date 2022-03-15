Burdur'da narkotik ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok

Burdur’da uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından il genelinde operasyon düzenlendi. Belirlenen 14 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 7,62 gram metamfetamin, 6,93 gram eroin, 1 adet kullanımı kontrole tabi hap, uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ve alüminyum folyo parçaları ele geçirildi. Yapılan incelemelerin ardından şüpheli 14 şahıs emniyete sevk edildi. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.