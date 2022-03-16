Burdur'da ekmek yeniden 3 TL oldu

Burdur’da 2 buçuk TL'ye düşürülen ekmek fiyatı, 15 Mart Salı günü itibari ile 3 TL'ye çıkartıldı.

Burdur’da 3 TL’ye çıkan ekmek fiyatı, yeniden düzenleme ile 2 buçuk TL’ye indirilmişti. Burdur Valisi Ali Arslantaş ve fırıncı esnafının 5 Mart’ta yaptığı toplantı neticesinde ekmeğin 15 Mart itibari ile yeniden 3 TL’ye çıkartılmasına karar verildi.

Yeni gelen zam için açıklamalarda bulunan esnaf, “Yeni fiyatlar normal, fırıncıların da birçok gideri oluyor ve yanlarında ekmek ustaları çalışıyor. Piyasaya ayak uydurmak zorundalar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.