Burdur'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

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Burdur’un Bucak ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.



Bucak ilçesi Karacaören’de 4 kişinin kaçak kazı yapacağı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 1adet karot makinası, 6 adet karot malzeme ucu, 1 adet levye, 1 adet hurç, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet küçük çapa, 1adet demir çekiç, 1 yılan kamera, 3 litre benzin, 1 adet ilaç tulumbası, 2 kilo fitil tozu, 7 metre ateşleme kablosu, 1 adet pense ve 1 adet batarya ele geçirildi. Olay yerinden emniyete sevk edilen şüpheliler adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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