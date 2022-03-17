Burdur’da ihbar üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde ve silah çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Burdur’a uyuşturucu getireceği ihbarı alınan E.A., jandarma ekipleri tarafından takibe alındı. Merkeze bağlı Çine köyü mevkiinde durdurulan şüphelinin aracında yapılan aramalar sonucunda 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet 7,65 milimetre tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet 7,65 milimetre mermi ele geçirildi. E.A., adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.