Burdur’da fırtına uyarısı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Burdur’da bugünden itibaren 20 Mart’a kadar sürecek kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, “Rüzgarın kuzey yönünden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı” denildi.

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