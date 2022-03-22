Kaçırıldığını iddia ettiği eşi ve 2 kızının bulunmasını istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçırıldığını iddia ettiği eşi ve 2 kızının bulunmasını istiyor

DHA

Kaçırıldığını iddia ettiği eşi ve 2 kızının bulunmasını istiyor


Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) BURDUR'un Bucak ilçesinde oturan Osman Yasin Balcı (34), 11 yıllık eşi Havva Balcı (30) ile kızları E.B. (9) ve E.S.B.'nin (4) plakası tespit edilemeyen otomobille kaçırıldığını iddiasıyla şikayetçi oldu. Eşiyle 1 yıl ayrı kaldıklarını, 14 Şubat'tan bu yana birlikte yaşadıklarını anlatan Balcı, "Eşim ayrılık sürecinde internetten tanıştığı kişinin, sürekli tehdit ettiğini söylüyordu" dedi.
Sanayi Mahallesi 2734 Sokak'ta oturan Balcı ailesinin dün sabah evlerinin pencere ve kapısının açık olduğunu gören komşuları, Havva Balcı'nın ve çocuklarının evde olmadığını, kardeşi Bekir Hünerli'ye haber verdi. Havva Balcı'nın cep telefonunun kapalı olması üzerine Bekir Hünerli anahtarı kapının üzerinde bulunan eve girdi. Hünerli, evin her yerinin karıştırıldığını görünce, eniştesi Osman Yasin Balcı'ya haber verdi. Balcı´nın, eşini ve çocuklarının kaçırıldığını şikayet etmesi üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Araştırmada ilk kodu 53 olan, plakası henüz tespit edilemeyen aracın ev çevresinden iki kez geçtiği, üçüncüsünde Havva Balcı ve kızlarının araca bindiği görüldü. Polis, aracın belirlenmesi için çalışma başlattı.
'İNTERNETTEN TANIŞTIĞI KİŞİNİN TEHDİT ETTİĞİNİ SÖYLÜYORDU'
Eşinin tehditle kaçırıldığını iddia eden Osman Yasin Balcı, şunları söyledi:
"Eşimle yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşıyorduk. Şubat ayının 14'ünde tekrar birleşip bir araya geldik. Eşim ayrılık sürecinde internetten tanıştığı kişinin sürekli kendisini tehdit ettiğini söylüyordu. Ben her zaman olduğu gibi dün sabah işe gittim. Her şey normaldi. Farklı bir şey yoktu. Birkaç saat sonra iş yerime kayınbiraderim Bekir geldi. Ablasının ve çocukların evde olmadığını söyledi. Eşimde benim telefonum vardı. Tüm aramalarımıza rağmen telefon kapalı. Eşim ya zorla ya tehdit edilerek kaçırıldı. Eşim ve çocuklarımın durumundan endişe ediyorum. Kaçırıldılar mı, kaçtı mı nasıl olduğunu bilmiyorum. Sağ olup olmadıklarını ve durumlarını bildirmelerini istiyorum" dedi.
'HAYATLARINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ'
Havva Balcı'nın kardeşi Bekir Hünerli, kız kardeşi ve yeğenlerinin kaçırıldığını ve hayatlarından endişe duyduğunu söyledi. Bekir Hünerli, "Kardeşim ve yeğenlerim zorla kaçırıldı. Telefonu kapalı olduğu için ulaşamıyoruz. Polisten de yeterli tatmin edici bilgi alamadığımız için nerede olduklarını nereye kaçırıldıklarını bilmiyoruz. Hayatlarından endişe ediyorum" dedi. Bekir Hünerli kız kardeşine, "Abla nasıl ve ne durumda olduğunuzu bilelim yeter, bir telefon edin" diye seslendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2022-03-22 12:41:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur Gölü yine köpürdü
YEREL HABERLER Burdur Gölü yine köpürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.