Kaçırıldığını iddia ettiği eşi ve 2 kızının bulunmasını istiyor (2)

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İNTERNETTE TANIŞTIĞI KİŞİYE KAÇMIŞ

Burdur'un Bucak ilçesinde Osman Yasin Balcı'nın, kaçırıldığını iddia ettiği 11 yıllık eşi Havva Balcı ile kızları E.B. ve E.S.B.'nin kendi rızalarıyla gittiği öğrenildi. Bucak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balcı ile kızlarının bindiği aracı tespit etti. Rize'de polisin bulduğu Havva Balcı, ifadesinde rızası ile internette tanıştığı kişiye kaçtığını, bu sırada çocuklarını yanına aldığını söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2022-03-22 15:36:00



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