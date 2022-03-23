Mahsur kalan keçi kurtarıldı

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Yamaçta mahsur kalan keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.



Burdur’un Bucak ilçesi Ürkütlü köyündeki hayvanlarını otlatırken bir keçisinin kaybolduğunu fark eden çoban hayvanı civarda arayan bulamayınca yamacının aşağısında mahsur kaldığını gördü. Kendi imkanları ile hayvanı kurtaramayan çoban 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Bir AFAD personeli beline bağladığı iple aşağıya inerek keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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