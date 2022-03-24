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Eşinden boşanınca beş katlı inşaata çıkan adam ekipleri alarma geçirdi

İHA

Eşinden boşanınca beş katlı inşaata çıkan adam ekipleri alarma geçirdi

Burdur’da eşinden boşanan adam 5 katlı binanın çatı katına çıkarak, ekipleri alarma geçirdi.
Olay, Burç Mahallesi Şehit Kalmaz Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı inşaatın son katına çıkan bir kişinin olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ve itfaiye ekipleri inşaat çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri hava yastığını hazırlarken, polisler de intihar girişimi ihtimaline karşı kalın brandayı havada dakikalarca tuttu.
Aynı gün eşinden boşandığı öğrenilen 50 yaşındaki Halil Ö. yakınları yardımıyla intihar teşebbüsünden vazgeçirildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs Burdur Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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