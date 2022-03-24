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Burdur’a yeni nefes kaynakları için çalışıldı Öğrenciler ile birlikte ormanlık alanlar için ağaçlandırma çalışması yapıldı

İHA

Burdur’a yeni nefes kaynakları için çalışıldı Öğrenciler ile birlikte ormanlık alanlar için ağaçlandırma çalışması yapıldı

Burdur’da 21 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler ile birlikte ormanlık alanlar için ağaçlandırma çalışması yapıldı.
Plaj mevkiinde yapılan çalışmaya il protokolü, AFAD ekipleri ve öğrenciler katıldı. Çalışma kapsamında önceden açılmış çukurlara öğrenciler ve misafirler tarafından birçok çam ağacı fidanı ekildi.
Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş, “2021 yılında tüm dünyada, ülkemizde ve ilimizin Bucak ve Tefenni ilçelerinde çıkan orman yangınlarını tüm kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlarımızın desteği ile birlikte çok büyük mücadeleler vererek söndürdük. Orman teşkilatı olarak, yanarak küle dönen orman alanlarının her bir metrekaresini başka bir amaçla kullanılmasına müsaade etmeden tekrar yılı içerisinde ağaçlandırarak yemyeşil orman alanlarına dönüştürerek, ‘Yeşil Vatanı’ canımız gibi koruyacağız” dedi.
Geçen yıl meydana gelen orman yangınları ile ilgili konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, “Ormanlarımız ‘Yeşil Vatanı’ oluşturmaktadır. Orman uzun vadeli bir yatırımdır. Bugün dikilirse 50 sene sonra o ağacın büyüdüğünü görürüz. Geçen yıl ciğerlerimiz yandı ama bu yıl 1 milyon fidan dikilecek ve yanan 1 milyon 850 bin hektarlık arazi tamamen ağaçlandırılacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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