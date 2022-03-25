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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da kalifiye eleman için Mesleki Eğitim Merkezi Programı başlatıldı

İHA

Burdur'da kalifiye eleman için Mesleki Eğitim Merkezi Programı başlatıldı

Burdur ve ilçelerinde bulunan meslek liseleri bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi Programı başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya esnafları ziyaret edip bilgilendirme yaptı.
Burdur il merkezinde ve ilçelerde bulunan meslek liseleri bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi Programı başlatıldı. Meslek liseleri bünyesinde açılan Mesleki Eğitim Merkezlerini tanıtmak amacıyla Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde çalışma da başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, Mesleki Eğitimden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve bünyesinde MESEM programı uygulanan okul idarecilerinin katılımı ile işyerlerini ziyaret ederek, Mesleki Eğitim Merkezleri hakkında esnafa bilgi verdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, “Bizim alanda çalışacak, mesleğini çok iyi yapabilen insan gücüne ihtiyacımız var. Bizlerin asıl amacı gençlerimize meslek öğreterek, onları istihdama kazandırmaktır. İlimizde hem iş gücüne katılım hem de sektörün beklediği nitelikteki insan yetiştirmek amacıyla faaliyet gösteren iki Mesleki Eğitim Merkezi'ne ek olarak mesleki ve teknik okulların bünyesinde 18 Mesleki Eğitim Merkezi programı açıldı. Mevcut mesleki ve teknik ortaöğretim okullarımızın bünyesinde uygulanmaya başlanan Mesleki Eğitim Merkezi Programı, sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde çalışan, mesleki açıdan yeterli, üretken, ekonomiye değer katan iş gücü yetiştirmemizi sağlayacaktır. Tanıtımlarımız ve çalışmalarımız hızla devam etmektedir. İlimizde mesleki ve teknik eğitimin gelişmesi adına çalışan paydaşlarımıza, idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.
Uygulanmakta olan Mesleki Eğitim Merkezi Programı ile 34 alan, 184 meslek dalı, il merkezi ve tüm ilçelerdeki meslek liselerinde açılan mesleki eğitim merkezlerinde yaş sınırı olmaksızın ortaokul mezunları eğitim alabilecek. Haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmede beceri eğitimi verilecek. 4 yıllık eğitimin sonunda meslek lisesi diploması verilecek. Eğitim sürecinde 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30’u (1276 TL), 12. sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 50’si (2126 TL) oranında maaş verilecek. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık sigortası devlet tarafından yapılacak. Mesleki Eğitim Merkezi programıyla diplomasını alanlar iş bulma kolaylığı ve kendi iş yerini açma imkanı elde edecek.

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