Kuralları ihlal eden sürücülere 22 bin 258 TL ceza kesildi

Burdur’da gerçekleşen trafik denetimlerinde toplamda 22 bin 258 TL para cezası kesildi.
Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından trafik denetimleri yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda 45 okul servis aracı ve 1241 araç kontrol edildi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen 24 sürücü hakkında 22 bin 258 TL idari para cezası uygulandı ve 10 araç trafikten men edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.