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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memur-Sen Burdur’da toplandı

İHA

Memur-Sen Burdur’da toplandı

Burdur’da Eğitim BirSen teşkilat buluşması gerçekleşti. Buluşmada MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın sendika hakkında konuştu.

Sendika kurmanın önemini dile getiren Yalçın, “Kısa süre önce ‘Eğitim Bir Sen’ olarak başladığımız, ‘MemurSen’ genelinde büyüyerek 1 milyon sayısını aştığımız örgütlenme mücadelemizin kurucusu olan ‘Eğitim Bir Sen’imizin 30’uncu yılı vesilesi ile vefa buluşmaları tertip ettik. Türkiye’nin nüfusu 83 milyon, bu sayı 2’ye dahi katlansa örgütsüzse ve teşkilatsızsa, 4 tane örgütlenen adam aynı hedefe yürüyen adamlar tüm o nüfusu yönetir. Çünkü bereket örgütlenmektedir. Bakın eliyle müdahale etmek iktidardakilerin işidir. Onları iktidara getirdiklerimize emanet ediyoruz, bizim işimiz dil ile müdahale etme yetkisidir. Dolayısıyla dil ile müdahale örgütlenmek demektir. Onun için biz yıllarca eleştirdik” diye konuştu.

Tüm memurların yararlanabildiği yasaları müfredata girmesinde çabalarının olduğunu belirten Yalçın “2010 referandumuna ‘MemurSen’in dirayetiyle toplu sözleşme hakkını koydurttuk. Eğer koymazsanız 6’sı bizde, toplu görüşme hakkı bize geldi, biz şimdi masaya oturmayız ve sosyal faaliyeti şişiririz dedik ve toplu sözleşme hakkını aldık. 350 toplu sözleşme kazanımını kayıt altına aldık. Kamu personel danışma kurulu, kurum idare kurulu gibi sosyal mekanizması ile çözdüğümüz kazanımlar ve hukuk büromuz üzerinden genele açtığımız yollar ile birlikte toplam 802 kazanım diye kaydettik. Memur sendikacılığı ne kazandıysa altında terimiz ve imzamız var” dedi.

Eğitimciler hakkında yaptıkları projeler hakkında da konuşan Yalçın “Yine toplu sözleşmede aldığımız bir kararla ilgili bir hoca hanım geçen günlerde bir video çekti ve ben de o videoyu paylaştım. Salgın dönemindeki emekleri için eğitimcilere bir yük oluştu. Evde çocuk bağırıyor, Ekrandan çocuk bağırıyor, ev problemleri yani normal okul döneminden çok daha zor. Bakan Bey sağ olsun öğretmenlere bir defaya mahsus başarı belgesi vereceğiz, dedi. 100 bine yakın öğretmen alamayacaktı. Onun için bir öğretmen hanım video çekti ve dedi ki ‘Sendikama teşekkür ediyorum, 6’ncı dönem toplu sözleşmede sözleşmeli öğretmenler de başarı belgesi alabilir ibaresi koydular. Bu sayede biz de alabildik’ bu açıdan biz meselelerin boşluklarını görüyoruz, birbiri ile kıyasladığımız zaman aralarındaki farkları görebiliyoruz” ifadelerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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