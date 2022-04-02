Burdur için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı

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Meteoroloji Burdur’da şiddetli rüzgar ve fırtına konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada saatte 5080 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgar sebebiyle vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

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