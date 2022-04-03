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Erkekler pas vermeyince belediye başkanını antrenmana çağırdı

DHA

Erkekler pas vermeyince belediye başkanını antrenmana çağırdı


Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR'da kız futbol takımı olmadığı için erkeklerle antrenman yapan ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Özge Gürol, erkekler pas vermeyince Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e mektup yazıp yardım istedi, antrenmana davet etti.
Burdur Göl Spor alt yapısında 3 yıldan bu yana futbol oynayan Bahçelievler Şehit Sıtkı Kara İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Özge Gürol, kentte kız futbol takımı olmadığı için antrenmanlarda erkeklerle birlikte top koşturuyor. Özge Gürol, "3 yıldır Göl Spor Takımı'nda futbol oynuyorum. Hiç kadın futbolcu gelmiyor. Gelmelerini istiyorum. Herkes 'futbol erkek oyunu' diyor. Erkeklerle futbol oynuyorum. Onlar bana pas vermiyorlar ben kızım diye, bu da beni üzüyor" dedi.
BELEDİYE BAŞKANINA MEKTUP YAZDI
9 yaşındaki Özge, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz'e mektup yazarak destek istedi ve antrenmana davet etti. Küçük kız, yazdığı mektupta, "Sayın Başkanım ben Özge Gürol. 9 yaşındayım ve 3 yıldır Burdur Göl Spor Kulübü'nde futbol oynuyorum. Erkeklerle oynuyorum, onlar da bana kızım diye pas atmıyorlar. Sizden isteğim kız futbolculara destek vermeniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sizi halı sahaya davet ediyorum. Antrenmanlarımız saat 12.00'de başlayıp 17.00'ye kadar devam ediyor. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
Başkan Ercengiz de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çok güzel bir mektup aldım. Futbolu seven ve oynayan Özge, pas vermeyen erkek oyunculardan şikayetçi. Söz veriyorum formamı giyip antrenmanına gideceğim ve ben pas vereceğim Özge'ye. Dünyayı güzellik kurtaracak, lütfen çocuklarımızın saflığında bakalım bu dünyaya" ifadesini kullandı.
'BAŞKA KIZ SPORCUMUZ YOK'
Özge'nin antrenörü Uğur Kuşakçı ise, "Özge kızımız bizim gözbebeğimiz. Uzun yıllardır bizimle beraber. Çalışmalarıyla örnek bir sporcumuz. Çalışmalarındaki devamlılığı da gelişimine yansıyor. Ama kızımızın bir şikayeti var. Başka kız sporcumuz yok. Destek istiyor bu anlamda. Destek olursa, kız sporcularımızın sayısı artarsa, teşvik edersek hem Burdur adına hem bizler adına daha iyi olur. Burdur'daki en büyük eksiklik kadın futbol takımının olmayışı. Bir çok şehirde görüyoruz. Kadınlar Süper Ligi'nde oynayan takımlar var. Burdur'da niye olmasın? Bunlar teşvik ve destekle olur. Özge'nin bir örnek ve başlangıç olmasını istiyoruz. Burdur adına kadın takımı olursa çok mutlu oluruz" diye konuştu.
25 yıl futbol oynayan ve antrenörlük yapan Özge'nin babası Özcan Gürol da, "Kızım futbolu çok seviyor, futbol oynamak istiyor ama ortamda hep erkekler olduğu için kız futbol takımının kurulmasını istiyor. İnşallah Burdur'da da kız futbol takımı kurulur ve kızlarımız da futbol oynamaya başlar" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Özge Gürol antrenman yaparken
RÖP1 Antrenör Uğur Kuşakçı
RÖP2 Özge Gürol
RÖP3 Baba Özcan Gürol
Özge Gürol'un kızlara çağrısı
Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-04-03 11:55:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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