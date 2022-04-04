Burdur'da el yazması Kur’an-ı Kerim ele geçirildi

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Burdur Gölhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda el yazması Kur’anı Kerim ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan istihbaratlar sonucunda E.K. isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. E.K.’yı takip eden ekipler şüphelinin Burdur’un Gölhisar ilçesinde bulunan işletmesinde yaptığı aramalarda 1 adet Osmanlı dönemine ait el yazması Kur’anı Kerim ele geçirdi. E.K. adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, Kur’anı Kerim Burdur Müzesi müdürlüğüne teslim edildi.

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