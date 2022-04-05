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Müzede çizdikleri eserleri ören yerinde sergileyecekler

DHA

Müzede çizdikleri eserleri ören yerinde sergileyecekler


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da güzel sanatlar lisesi öğrencileri Burdur Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin arasında resim çizip, müzik dinletisi yapıyor. Öğrencilerin çizimi 18 Mayıs Müzeler Günü'nde Kibyra Ören Yeri'nde sergilenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan ve il milli eğitim müdürlükleriyle koordineli yürütülen güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin estetik ve sanatsal zevklerinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, Burdur Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hafta bir gün müzik ve resim derslerini Burdur Müzesi'nde yapıyor. Çalışmayla kültürel mirasın ve kültürel değerlerin korunması, tanıtılması, yaşatılması, geçmişle, gelecek arasında bağ kurulması, estetik ve sanatsal zevklerin geliştirilmesi, öğrencilere müzelerin ve eski eserlerin sevdirilmesi, koruma bilincinin aşılanması ve estetik sanatsal yönlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Resim Bölümü öğrencileri, eğitim etkinliği kapsamında teşhir salonundaki eserlerin resimlerini çiziyor, Müzik Bölümü öğrencileri ise müzik dinletisi yapıyor.
Öğrencilerin mayısa kadar devam edecek eğitim sürecinde müzede yaptıkları eserler 18 Mayıs Müzeler Günü'nde Gölhisar ilçesindeki Kibyra Ören Yeri'nde sergilenecek ve müzik dinletisiyle sunulacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tüm illerde uyguladığı projeye Burdur Güzel Sanatlar Lisesi olarak katıldıklarını belirten okul müdürü Recep Nalcı, "Amacımız kültürel mirasımızın tanıtılması, geçmişle gelecek arasındaki bağın korunması adına öğrencilerimizin bu eserleri görerek, yaşayarak, derslik ortamından çıkarak farklı mekanlarda, yerlerde ders işlenmesi. Müzede ders işlemek, öğrencilerimizin okulda yapmış olduğu desen çalışmalarını, çizgi çalışmalarını insan boyutundan büyük olan eserleri görerek birebir kağıda aktarmaları açısından avantaj sağlıyor. Heyecanla buraya gelip ders işleme keyfini yaşıyorlar" diye konuştu.
Burdur Güzel Sanatlar Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Hamza Berat Candan ise "Okulumuz dışında akustik ortamda müzik ve resim öğrencileri olarak ders yapmak çok güzel. Böyle bir imkanı sağladıkları için teşekkür ederiz" dedi.
Öğrencilerden Zeynep Zülal Özlü de okul ortamı dışında ders işlediği için mutlu hissettiğini ve farklı bir deneyim yaşadıklarını söyledi.
10'uncu sınıf öğrencisi Muhammet Ali Oral müzede resim yapmanın keyifli olduğunu dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-04-05 11:12:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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