Burdurlu şehit ve gazi yakınları valilik tarafından verilen iftarda buluştu

Burdur Valiliği şehit ve gazi yakınlarını iftar yemeğinde buluşturdu. Burdur Öğretmen Evinde düzenlenen iftar, il müftüsü Enver Türkmen'in yaptığı duayla başladı.

İftarın ardından konuşan ve şehitlerin emanetlerine sahip çıkacaklarını söyleyen Burdur Valisi Ali Arslantaş “Onlar pek az insana nasip olan şerefli bir ölümle yurtlarına ulaştılar. Mesele geride kalanlarda. O noktada iş hem size hem bize düşüyor. Size düşen o güzel atlarına binip giden o güzel insanların vakarına yakışır derecede sabredip metanet göstermek. Bize düşense sizlerin gönül huzuruyla, hiç kimseye muhtaç olmadan hayatlarınızı idame ettirmeniz için elimizden gelen ne varsa gerçekleştirmek. Aziz hatıralarını yaşatmak. Bu sebeple bulabildiğimiz her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye, dertlerinizi dinleyip devası için elimizden gelen ne ise yapmaya gayret ediyoruz. Evlatlarınız artık yalnız sizin değil, bu milletin de evladı” şeklinde konuştu.

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