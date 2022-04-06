MAKÜ Türkiye'nin embriyo üretim izni alan ilk üniversitesi oldu



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Türkiye'nin hayvancılık alanında embriyo üretim izni alan ilk üniversitesi oldu.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında MAKÜ bünyesinde yaklaşık 4 yıl önce çalışmaları yapılmaya başlanan ve şu anda embriyo üretir hale gelen Genetik ve Embriyo Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETEM) sayesinde MAKÜ Çiftliği'nde yüksek genetiğe sahip ırklar yetişiyor. MAKÜ, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı üretim izin belgesi ile bölgeye ve ülke ekonomisine katkı sunacak. Üretim izin belgesiyle verilecek eğitimler sayesinde embriyo transferinde dışa bağımlılığın azalması hedeflenen MAKÜ'de üretilen yüksek genetiğe sahip embriyolar veteriner hekimler tarafından ülke genelindeki büyükbaş hayvanlara transfer yapılabilecek.

DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALMASI HEDEFİ

MAKÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyesi ve GETEM Müdürü Prof. Dr. Yunus Çetin, embriyo üretimi için çalışma izni alan ilk üniversite olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Prof. Dr. Çetin, "Embriyo transferi yapmak yani hazır embriyoyu kullanarak transfer etmek çok zor değil. İşin esas zor kısmı embriyoyu kendiniz üretmeniz. Bunu Türkiye'de şu anda gerçekleştirebilen çok fazla tesis yok. Üniversiteler açısından baktığımızda Burdur MAKÜ embriyo üretimi için çalışma izni alan ilk üniversite oldu. Bunu da gerçekleştirebildiğimiz için üniversitemiz adına mutluyuz" dedi.

'İTHALAT KALEMİNİN DE ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLACAK'

Merkezin embriyo üretimi yapabilmek, üretilen embriyoları dondurma ve saklama ile hem merkez içindeki hayvanlara, hem de dışarıdaki çiftliklere veya üretici elindeki hayvanları transferini yapabilmek için kurulduğuna değinen Prof. Dr. Çetin, şöyle konuştu:

"Bu 4 yıllık alışmanın sonucu. Merkezin diğer bir önemli amacı da burada yaptığımız embriyo transferleri ile değerli damızlık hayvanlar yetiştirmek, üretilen dişi damızlıklar, gelecek nesillerin anaçları olarak kullanılırken, erkek damızlıklar da özellikle boğa adayı olarak değerlendiriliyor. Bu boğa adayları suni tohumlamada kullanılan spermanın üretim kaynağı. Ülkemizde bayağı yüksek miktarlarda yurt dışından ithal sperma kullanıyoruz. Eğer bu boğa adaylarını sayıca artırabilirsek, niteliklerini yükseltebilirsek önemli bir ithalat kaleminin de önüne geçilmiş olacak."

'EN UCUZ SPERMA 100 LİRADAN BAŞLIYOR'

Yurt dışından çok sayıda sperm ithal edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çetin, "Özellikle döviz kurlarındaki oynamalar sperma maliyetlerini yükseltti. En ucuz sperma 100 liradan başlıyor ve 600700 liralara çıkan bir doz sperma fiyatlarını görebiliyoruz. Bu da yetiştirici için önemli bir maliyet kalemi haline geldi. Eğer yerli spermayı artırabilirsek, yüksek kalitede yerli boğalarımızı üretebilirsek gerçekten çok iyi önemli bir maliyet avantajı sağlama şansımız olacak" diye konuştu.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ise, "4 yıllık çalışmanın sonucunda geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanlığı'ndan akreditasyonumuzu ve ruhsatlarımızı aldık. Bizim açımızdan önemli bir noktaydı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-04-06 13:07:43



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