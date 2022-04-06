Yoldan çıkan aracın para çeken vatandaşa çarptığı kaza kameraya yansıdı

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

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Burdur’da dikkatsiz sürücünün yaptığı kaza kameraya yansıdı.

Burdur'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına Ocak ayında meydana gelen kaza saniye saniye yansıdı. Bahçelievler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde sürücünün kontrolünü kaybettiği araç, hem ATM'de para çekmeye çalışan vatandaşa, hem de ATM'ye çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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