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Hatice'nin katiline ömür boyu hapis

DHA

Hatice'nin katiline ömür boyu hapis


Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde Hatice Işık'ı (28) eşinin yanında av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Topay (31), karar duruşmasında, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 
Bucak'ta 2 çocuk annesi Hatice Işık, geçen yıl 28 Nisan'da, Gazi Caddesi'ndeki şarküteride eşi Mehmet Işık'ın yanında Ramazan Topay tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan Topay, bir süre sonra polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Topay, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Topay hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına; tutuklu sanık Topay, Çorum Sungurlu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Hatice Işık'ın babası Bayram Varkal, annesi Nazife Varkal ve eşi Mehmet Işık ise salonda hazır bulundu.
'VİCDAN AZABI DUYUYORUM'
Mehmet Işık ile Hatice Işık'ın anne ve babası, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.
Son sözü sorulan sanık Ramazan Topay da "Mütalaayı kabul etmiyorum. 1 yıldır cezaevindeyim. Yaptığım hatadan dolayı vicdan azabı duyuyorum. Beni ve ailemi tehdit ederek, bu hataya kendileri teşvik etti. Bunlar beni öldürselerdi de böyle bir hata yapmasaydım. Vicdan azabı duyuyorum" dedi.
Savunmanın ardından mahkeme heyeti, Ramazan Topay'ı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapse çarptırdı ve cezasında indirim uygulamadı.
'ADALET YERİNİ BULDU'
Duruşma sonrası açıklama yapan Hatice Işık'ın annesi Nazife Varkal, "Benim yavrum yerin altında çürüyecek. O da hapislerde çürüsün. Benim içim soğumaz. Bir bardak su serpildi. Adalet yerini buldu ama benim yavrum geri gelmeyecek. O da oralarda çürüsün, gitsin. 2 yavrusunu öksüz yetim koydular. Adalet yerini buldu" diye konuştu. 
Baba Bayram Varkal da adaletin yerini bulduğunu belirterek, bir nebze de olsa rahatladıklarını söyledi.
Mehmet Işık ise çocuklarının, annelerini göremeden büyümesinden dolayı üzüntü yaşadığını anlattı.
AVUKAT: KARAR ÖRNEK TEŞKİL ETMELİ
Hatice Işık'ın ailesinin avukatı Süleyman Uysal da "Bir nebze olsun sevinçliyiz. Cinayete kurban giden Hatice yerine gelmeyecektir, bu kesin ama en azından hiçbir indirim olmaksızın sanığa müebbet hapis cezası verilmesi bizleri ve ailesini memnun etti. Kararın bu şekilde çıkmış olmasının tüm Türkiye çapında kadın cinayetleri için önemli olduğunu düşünüyoruz. Sebebi en azından indirimsiz olarak verilmiş olan müebbet hapis cezasının, bu suçu işleyecek olanlara örnek teşkil etmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-04-07 17:51:07

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