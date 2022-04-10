Burdur'da polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri yapıldı

Burdur’da Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis teşkilatının projeleri vatandaşlara tanıtıldı.
Burdur’da Türk Polis Teşkilatının 177. Yıldönümü için “Polis Haftası” etkinlikleri yapıldı. İstasyon Caddesi’nde polis teşkilatının projeleri ve teçhizatları vatandaşlara tanıtıldı. Burdur Valisi Ali Arslantaş stantları gezerek bilgi aldı. Stantları gezen vatandaşlara hediyeler dağıtıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.