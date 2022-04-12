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Kızılkaya’da Ramazan etkinlikleri Başkanı İlkay Güngör: “Gelmek isteyen herkese kapımız açık”

İHA

Kızılkaya’da Ramazan etkinlikleri Başkanı İlkay Güngör: “Gelmek isteyen herkese kapımız açık”

Burdur’un Bucak İlçesi Kızılkaya Beldesinde geçen sene pandemi nedeni ile yapılamayan Ramazan etkinlikleri bu yıl yoğun katılımlar ile gerçekleşiyor. İftar etkinliklerine çevre belde ve ilçelerden bile gelenler oluyor.
Kızılkaya Beldesinde 2019 yılında başlayan iftar yemekleri ve gösterilerine geçen sene pandemi sebebiyle ara verildi. Bu yıl yeniden programlarda , Kuran tilavetleri ilahi dinletileri, sema gösterisi, tennure gösterileri yapılmaya başlandı. Ramazan ayı boyunca birbirinden farklı gösterilerin olduğu programlarda orta oyunları gibi gösteriler eklenerek devam edecek.

“Gelmek isteyen herkese kapımız açık”
Belediye Başkanı İlkay Güngör, “Beldemiz halkı bütünleşerek ,birleşerek muhteşem bir program düzenliyoruz. Çevre ilçelerden ve köylerden misafirlerimiz geliyor bu da bizi daha çok mutlu ediyor. Beldemiz her geçen gün büyüyor. Yaptığımız girişimler sonucunda doğalgazı Beldemize getirmeyi başardık. Bayram sonu kazılar başlayacak Ekim, Kasım gibide evlere dağıtım yapılacak. Bununda Beldemizin büyümesi için çok önemli görüyorum. Son olarak programlarımıza gelmek isteyen herkese kapımız açıktır” dedi.

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