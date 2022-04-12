Burdur'dai 7 gram eroin 64 mililitre sıvı metamfetamin ele geçirdi

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Burdur’da yapılan denetimlerde 2 şüphelinin araçlarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur’da İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve arama çalışmalarında M.Ç.’nin üzerinde 2 gram eroin, A.M. isimli şüphelinin üzerinde de 5 gram kubar esrar ve 64 mililitre sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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